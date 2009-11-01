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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Альмерия
Сарагоса - Альмерия: обзор матча 01 ноября 2009
Сарагоса
01.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
30'
А. Лафита
36'
Р. Пулидо
39'
Х. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Альмерия
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
Д. Родригес
️️️️
П. Пьятти
Замена
Корона
️️️️
Э. Бернандельо
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Х. Паредес
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Эвертон
️️️️
Х. Арисменди
Желтая карточка
Чико
Замена
П. Амо
️️️️
Р. Айяла
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
К. Уче
Желтая карточка
Л. Понцио
ГОЛ! 2:1!
Х. Ортис
Желтая карточка
С. Акасиете
ГОЛ! 2:0!
Р. Пулидо
ГОЛ! 1:0!
А. Лафита
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
А. Крусат
Желтая карточка
А. Агилар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Роберто Айяла
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
14
Габи
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
4-4-1-1
1
Лопес Вальехо
3
Павон
0
Айяла
3
Паредес
0
Пулидо
7
Лафита
23
Понцио
21
Агилар
7
Пеннант
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
3-2-3-1-1
25
Алвес
88
Мичел
18
Акасиете
15
Чико
21
Ортис
5
Сисма
19
М'Бами
23
Бернандельо
7
Крусат
10
Пьятти
5
Уче
0
Айяла
0
Пабло Амо
0
Пабло Амо
0
Айяла
7
Пеннант
21
Эррера
21
Эррера
7
Пеннант
14
Арисменди
26
Эвертон
26
Эвертон
14
Арисменди
23
Бернандельо
15
Корона
15
Корона
23
Бернандельо
21
Ортис
10
Ортис
10
Ортис
21
Ортис
10
Пьятти
18
Родригес
18
Родригес
10
Пьятти
Остались в запасе
Сарагоса
Альмерия
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
14
Габи
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
14
Габи
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Сарагоса - Альмерия
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Ромареда
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