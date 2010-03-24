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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Сарагоса
Альмерия - Сарагоса: обзор матча 24 марта 2010
Альмерия
24.03.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
61'
К. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Сарагоса
Замена
Х. Гоитом
️️️️
П. Пьятти
Пенальти не реализован!
Корона
Желтая карточка
Э. Пельерано
Желтая карточка
Эдмилсон
Замена
Эдмилсон
️️️️
А. Агилар
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Мичел
Замена
Х. Арисменди
️️️️
У. Суасо
Замена
Элизеу
️️️️
А. Эррера
Замена
А. Крусат
️️️️
Э. Бернандельо
ГОЛ! 1:0!
К. Уче
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Ф. Сориано
Желтая карточка
А. Агилар
Желтая карточка
П. Пьятти
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Сарагоса
13
Роберто
ВР
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
0
Алекс Куильо
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-3-2-1
25
Алвес
5
Сисма
18
Акасиете
4
Пельерано
88
Мичел
23
Бернандельо
23
Сориано
21
Варгас
10
Пьятти
15
Корона
5
Уче
3-4-1-2
13
Роберто
0
Пулидо
0
Пабло Амо
39
Ярошик
14
Габи
21
Агилар
21
Эррера
23
Понцио
7
Хорхе Лопес
26
Суасо
27
Колунга
88
Мичел
21
Ортис
21
Ортис
88
Мичел
23
Бернандельо
7
Крусат
7
Крусат
23
Бернандельо
10
Пьятти
36
Гоитом
36
Гоитом
10
Пьятти
21
Эррера
19
Элизеу
19
Элизеу
21
Эррера
21
Агилар
7
Эдмилсон
7
Эдмилсон
21
Агилар
26
Суасо
14
Арисменди
14
Арисменди
26
Суасо
Остались в запасе
Альмерия
Сарагоса
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Остались в запасе
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Альмерия - Сарагоса
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Медитерранео
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