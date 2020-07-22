Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аблае Мбенг - статистика

Завершил карьеру
19 мая 1992 (34)
#11 | Нападающий
187 см | 78 кг
Сенегал
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
16
1
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
4 : 0
22.07.2020
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
15.07.2020
Ахмат
82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
1 : 1
11.07.2020
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1 : 1
26.06.2020
Сочи
87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
2 : 4
19.06.2020
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2 : 3
13.03.2020
Динамо
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1 : 0
08.03.2020
Ахмат
87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1 : 1
29.02.2020
Ростов
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0 : 1
07.12.2019
Уфа
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 1
30.11.2019
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
1 : 2
23.11.2019
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 0
08.11.2019
Урал
71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
02.11.2019
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 1
26.10.2019
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
0 : 2
18.10.2019
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Уфа
0 : 1
05.10.2019
Ахмат
64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Сочи
2 : 0
30.09.2019
Ахмат
58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3 : 0
25.08.2019
Ахмат
69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
1 : 3
11.08.2019
Спартак
46' - 78'
75'
76'
78'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2 : 1
05.08.2019
Оренбург
1' - 78'
49'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 0
29.07.2019
Ахмат
1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
3 : 0
21.07.2019
Ахмат
1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 0
14.07.2019
Краснодар
1' - 84'
Главные новости
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
2
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
4
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
2
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
11
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
12
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+