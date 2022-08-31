Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аблае Мбенг
Новости
Аблае Мбенг - новости
Завершил карьеру
19 мая 1992 (34)
#11 | Нападающий
187 см | 78 кг
Сенегал
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Агент Мбенга рассказал, почему сенегалец сбежал из «Ахмата»
2022.08.31 13:55
Мбенг – о побеге из «Ахмата»: «В России было холодно, непросто адаптироваться к таким условиям»
2021.04.02 16:47
10
Фото
«Ахмат» объявил о переходе Мбенга в минское «Динамо»
2021.03.29 20:51
«Чемпионат»: сбежавший из «Ахмата» Мбенг перейдет в минское «Динамо»
2021.03.29 19:50
6
«Ахмат» пожаловался в ФИФА на Мбенга, который не вернулся в клуб после отъезда в Африку
2021.02.01 16:29
3
Талалаев: «Мбенг самостоятельно улетел в Африку, и с тех пор я его не видел»
2021.02.01 15:31
2
Фото
Нападающий «Ахмата» Мбенг пропустит месяц из-за перелома ребра
2019.09.04 06:52
1
«Ахмат»: Мохаммади и Балай покинули клуб, Родолфо завершил карьеру, Мбенг продлил контракт
2019.05.27 08:58
5
Форвардом «Ахмата» Мбенгуе интересуются во Франции и Греции
2018.06.02 17:33
1
Видео
Нападающий «Ахмата» Мбенгуе вернется на поле через три недели
2018.02.07 07:42
1
Форвард «Ахмата» Мбенгуе перенес операцию на мениске
2018.01.21 01:27
1
Мбенгуе сообщил, что через две недели вернется в общую группу «Ахмата»
2017.08.17 17:27
1
Вилькер признан лучшим футболистом «Терека» в прошедшем сезоне
2017.06.06 11:36
2
Агент сообщил об интересе к Мбенгуе нескольких европейских клубов
2017.05.15 15:40
3
Мбенгуе может продолжить карьеру в Турции
2017.05.15 13:14
1
Олег Иванов заявил, что «Терек» должен был победить «Томь» с более крупным счетом
2017.05.14 23:20
3
Видео
«Терек» обыграл «Зенит» благодаря голу Мбенгуе
2017.05.07 20:58
37
Видео
Мбенгуе рассчитывает обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге
2017.05.06 10:04
6
Видео
«Терек» и «Урал» на двоих забили семь голов
2017.04.29 21:23
14
В сферу интересов «Локомотива» входят Веллитон, Боли и Мбенгуе
2016.12.31 16:22
8
Форвард «Терека» Мбенгуе может продолжить карьеру в Турции
2016.12.13 10:19
3
Видео
Дубль Балая позволил «Тереку» разгромить «Урал»
2016.10.30 14:01
18
Мбенгуе выбыл на месяц, получив травму на тренировке
2016.04.05 23:27
1
Гилерме, Ари и еще 13 кандидатов на натурализацию для сборной России (ФОТО)
2015.11.21 00:08
2
Мбенгуе: «За победу над «Спартаком» нам утроили премиальные»
2015.11.09 08:02
2
Мбенгуе: «Гол «Спартаку» – самый красивый в моей карьере»
2015.11.08 12:46
6
Кадыров: «Мбенге забил лучший гол сезона в России,а, возможно, и в мировом футболе»
2015.11.08 07:10
2
Алханов: «Адилсону и Мбенге – по «Тойоте Камри». Всем игрокам будут выплачены тройные премиальные»
2015.11.08 06:41
5
Авторы голов в ворота «Спартака» получили автомобили в подарок
2015.11.07 22:54
10
Мбенге был доставлен в больницу после матча «Урал» – «Терек»
2015.08.30 13:28
2
Главные новости
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
2
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
4
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
2
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
11
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
12
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+