Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мбенгуе сообщил, что через две недели вернется в общую группу «Ахмата»

    Нападающий «Ахмата» Аблае Мбенгуе отметил, что в скором времени начнет тренироваться в общей группе. Сенегалец последние недели восстанавливался после травмы.

    «Я лечился около двух недель в Барселоне, восстановление проходит хорошо. Через две недели начну тренировки в общей группе. Да, сожалею, считаю, что не стоило играть, не имея 100-процентной уверенности. Но я рискнул и поплатился за это. Я соскучился по команде, по полю. С нетерпением жду возвращения и наших общих побед. Конкуренция большая, как и всегда, что год или два назад. Но я считаю, тренер выберет лучших», — рассказал Мбенгуе.

    Форвард в нынешнем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 августа 2017, 01:53

      ну пора уже. а то нет никого чтоб ставить в центр

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11