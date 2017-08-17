Мбенгуе сообщил, что через две недели вернется в общую группу «Ахмата»

Нападающий «Ахмата» Аблае Мбенгуе отметил, что в скором времени начнет тренироваться в общей группе. Сенегалец последние недели восстанавливался после травмы.

«Я лечился около двух недель в Барселоне, восстановление проходит хорошо. Через две недели начну тренировки в общей группе. Да, сожалею, считаю, что не стоило играть, не имея 100-процентной уверенности. Но я рискнул и поплатился за это. Я соскучился по команде, по полю. С нетерпением жду возвращения и наших общих побед. Конкуренция большая, как и всегда, что год или два назад. Но я считаю, тренер выберет лучших», — рассказал Мбенгуе.

Форвард в нынешнем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата России.