«Ахмат»: Мохаммади и Балай покинули клуб, Родолфо завершил карьеру, Мбенг продлил контракт

«Ахмат» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Милада Мохаммади и нападающего Бекима Балая.

У обоих футболистов истекли контракты и они покинули клуб на правах свободного агента.

Защитник Родолфо принял решение завершить карьеру. Однако бразилец останется в «Ахмате». Он войдет в тренерский штаб команды.

Форвард Аблае Мбенг подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2022 года.