«Ахмат»: Мохаммади и Балай покинули клуб, Родолфо завершил карьеру, Мбенг продлил контракт

Тут всё делается тихо,без шума и пыли.Были-и нет...
«Ахмат» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Милада Мохаммади и нападающего Бекима Балая.
У обоих футболистов истекли контракты и они покинули клуб на правах свободного агента.
Защитник Родолфо принял решение завершить карьеру. Однако бразилец останется в «Ахмате». Он войдет в тренерский штаб команды.
Форвард Аблае Мбенг подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2022 года.
- 25-летний Мохаммади выступал за «Ахмат» с 2016 года, сыграл 82 матча и забил три гола.
- 28-летний Балай выступал за «Ахмат» с 2016 года, сыграл 64 матча и забил 12 голов.
- 36-летний Родолфо выступал за «Ахмат» с 2015 года, сыграл 85 матчей и забил пять голов.
- 27-летний Мбенг выступал за «Ахмат» с 2015 года, сыграл 94 матча и забил 21 гол.