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    «Ахмат»: Мохаммади и Балай покинули клуб, Родолфо завершил карьеру, Мбенг продлил контракт

    «Ахмат» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Милада Мохаммади и нападающего Бекима Балая.

    У обоих футболистов истекли контракты и они покинули клуб на правах свободного агента.

    Защитник Родолфо принял решение завершить карьеру. Однако бразилец останется в «Ахмате». Он войдет в тренерский штаб команды.

    Форвард Аблае Мбенг подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2022 года.

    • 25-летний Мохаммади выступал за «Ахмат» с 2016 года, сыграл 82 матча и забил три гола.
    • 28-летний Балай выступал за «Ахмат» с 2016 года, сыграл 64 матча и забил 12 голов.
    • 36-летний Родолфо выступал за «Ахмат» с 2015 года, сыграл 85 матчей и забил пять голов.
    • 27-летний Мбенг выступал за «Ахмат» с 2015 года, сыграл 94 матча и забил 21 гол.

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3789

      Агасфер 39 минут назад

      Тут всё делается тихо,без шума и пыли.Были-и нет...

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