Мбенгуе выбыл на месяц, получив травму на тренировке

Нападающий «Терека» Аблае Мбенгуе будет вынужден пропустить около месяца по причине повреждения, полученного во время тренировки. Медосмотр в Германии показал, что сенегальцу не обойтись без хирургического вмешательства. В среду шестого апреля Мбенгуе предстоит операция на мениске. По предварительным прогнозам, восстановление игрока займет три-четыре недели.

Таким образом, Мбенгуе не сможет помочь грозненцам в играх ближайших туров с «Уфой», «Краснодаром», «Рубином» и «Крыльями Советов».