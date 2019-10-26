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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Арсенал
Ахмат - Арсенал: обзор матча 26 октября 2019
Ахмат
26.10.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
20'
А. Семенов
76'
Э. Кангва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Арсенал
Желтая карточка
Р. Уциев
90'
+3
Замена
М. Митришев
️️️️
Д. Глушаков
89'
Желтая карточка
А. Швец
88'
Вторая желтая
О. Роши
84'
Замена
М. Гащенков
️️️️
Исмаэл
82'
Желтая карточка
О. Роши
79'
76'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кангва
Пас отдал
И. Горбатенко
71'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Д. Лесовой
68'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Тудоре
Замена
А. Швец
️️️️
О. Иванов
66'
63'
Замена
А. Хагуш
️️️️
К. Комбаров
29'
Желтая карточка
В. Альварес
23'
Желтая карточка
Г. Костадинов
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
Пас отдал
Исмаэл
20'
18'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-5-1-1
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
40
Уциев
13
Гиголаев
21
Роши
88
Глушаков
11
Исмаэл
19
Иванов
7
Бериша
9
Понсе
4-3-2-1
50
Шамов
9
Комбаров
88
Григалава
6
Беляев
27
Альварес
70
Костадинов
11
Ткачев
88
Лесовой
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
99
Тудоре
19
Иванов
0
Швец
0
Швец
19
Иванов
11
Исмаэл
77
Гащенков
77
Гащенков
11
Исмаэл
88
Глушаков
95
Митришев
95
Митришев
88
Глушаков
9
Комбаров
14
Хагуш
14
Хагуш
9
Комбаров
88
Лесовой
10
Кангва
10
Кангва
88
Лесовой
99
Тудоре
48
Луценко
48
Луценко
99
Тудоре
Остались в запасе
Ахмат
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Ахмат - Арсенал
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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