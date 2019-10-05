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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ахмат
Уфа - Ахмат: обзор матча 05 октября 2019
Уфа
05.10.2019, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
9'
В. Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ахмат
83'
Замена
М. Митришев
️️️️
Б. Бериша
Замена
А. Козлов
️️️️
О. Тилль
76'
71'
Замена
З. Нижич
️️️️
Д. Глушаков
64'
Замена
А. Мбенг
️️️️
А. Понсе
Желтая карточка
Д. Табидзе
58'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
В. Кротов
56'
40'
Желтая карточка
А. Понсе
Желтая карточка
А. Вомбергар
32'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
Н. Гиоргобиани
31'
25'
Желтая карточка
Д. Глушаков
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Анхель
Пас отдал
О. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
3-4-1-2
31
Беленов
4
Никитин
5
Табидзе
24
Неделчару
3
Круговой
74
Фомин
55
Карп
33
Сухов
18
Тилль
57
Кротов
99
Гиоргобиани
4-4-1-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
21
Роши
11
Исмаэл
88
Глушаков
19
Иванов
7
Бериша
9
Понсе
57
Кротов
77
Бизяк
77
Бизяк
57
Кротов
18
Тилль
32
Козлов
32
Козлов
18
Тилль
99
Гиоргобиани
29
Вомбергар
29
Вомбергар
99
Гиоргобиани
88
Глушаков
23
Нижич
23
Нижич
88
Глушаков
7
Бериша
95
Митришев
95
Митришев
7
Бериша
9
Понсе
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Понсе
Остались в запасе
Уфа
Ахмат
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Уфа - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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