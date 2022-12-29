Димитриос Коловос - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Коловос
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Коловос
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|19
|2
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -80'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|19.02.2023
|1' -88'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|74' 36'
|13.02.2023
|1' -83'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|50'
|05.02.2023
|1' -79'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|40'
|28.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|20.01.2023
|1' -72'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -64'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|09.01.2023
|46' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|68' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.12.2022
|1' -75'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|27'
|22.12.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|45'
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|75' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|1' -76'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|1' -83'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16.10.2022
|1' -86'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|1' -83'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|4' 16'
|03.10.2022
|58' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|68' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|76'
|04.09.2022
|58' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)