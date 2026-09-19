Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Николай Ковталюк - статистика

Ботошани
26 апреля 1995 (31)
#22 | Нападающий
188 см
Украина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
19.09.2026
Ботошани
58' - 90'
68'
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
1 : 1
13.09.2026
Ботошани
73' - 90'
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
5 : 0
05.09.2026
Сепси
Был в запасе
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
0 : 0
30.08.2026
Ботошани
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
12
2
0
3
0
Колос
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Динамо К
1 : 1
24.05.2025
Колос
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Колос
2 : 1
17.05.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
11.05.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
28' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
1 : 1
27.04.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 4
19.04.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Левый берег
0 : 2
13.04.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
0 : 3
30.03.2025
Колос
1' - 60'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
2 : 0
16.03.2025
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
0 : 1
07.03.2025
Александрия
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
2 : 1
02.03.2025
Колос
1' - 62'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
1 : 2
21.02.2025
Черноморец
1' - 70'
2'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
13.12.2024
Левый берег
1' - 68'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
3 : 1
05.12.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2024
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ворскла
2 : 0
23.11.2024
ЛНЗ
1' - 90'
36'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
08.11.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
0 : 1
03.11.2024
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
1 : 0
19.10.2024
Ворскла
64' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Полесье
2 : 1
06.10.2024
Ворскла
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Заря
2 : 0
30.09.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кривбасс
1 : 1
22.09.2024
Ворскла
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Динамо К
3 : 1
18.09.2024
Ворскла
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ворскла
0 : 0
15.09.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 1
31.08.2024
Ворскла
1' - 59'
54'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Ворскла
2 : 0
16.08.2024
Оболонь
1' - 66'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Левый берег
0 : 3
09.08.2024
Ворскла
Был в запасе
68'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Ворскла
0 : 5
04.08.2024
Шахтер
1' - 90'
22'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
1
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+