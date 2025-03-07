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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Александрия
Колос - Александрия: обзор матча 07 марта 2025
Колос
07.03.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Александрия
42'
В. Шепелев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Александрия
89'
Замена
Д. Ващенко
️️️️
В. Шепелев
79'
Замена
А. Кулаков
️️️️
А. Филиппов
79'
Замена
Ю. Копина
️️️️
Д. Скорко
74'
Замена
А. Козак
️️️️
Д. Мишнев
Замена
Н. Ковталюк
️️️️
А. Ррапай
66'
42'
ГОЛ! 0:1!
В. Шепелев
Пас отдал
Т. Кара
Желтая карточка
А. Цуриков
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
70
Roman Kuzyk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-1-4-2
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
75
Третьяков
99
Ррапай
20
Гагнидзе
9
Боливар
7
Алефиренко
3-4-1-2
1
Ермаков
22
Скорко
44
Кампуш
24
Мартынюк
5
Калюжный
15
Мишнев
19
Шепелев
31
Шабанов
55
Альвина
9
Филиппов
77
Кара
99
Ррапай
22
Ковталюк
22
Ковталюк
99
Ррапай
22
Скорко
23
Копина
23
Копина
22
Скорко
19
Шепелев
27
Ващенко
27
Ващенко
19
Шепелев
15
Мишнев
59
Козак
59
Козак
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Колос
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
70
Roman Kuzyk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
70
Roman Kuzyk
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Колос - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
Колос
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