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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Черноморец
Колос - Черноморец: обзор матча 21 февраля 2025
Колос
21.02.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
2'
Н. Ковталюк
87'
К. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Черноморец
88'
Замена
И. Шевцов
️️️️
Д. Безбородько
88'
Замена
C. Gomes
️️️️
Э. Мустафаев
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Попов
Пас отдал
M. Kratov
Замена
П. Ореховский
️️️️
А. Ррапай
85'
76'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Габелок
71'
Замена
К. Попов
️️️️
D. Yanakov
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
М. Третьяков
70'
Замена
Д. Боливар
️️️️
Н. Ковталюк
70'
Замена
Y. Popravka
️️️️
Ш. Влэдою
70'
Желтая карточка
Н. Гагнидзе
61'
Желтая карточка
Ш. Влэдою
8'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ковталюк
Пас отдал
А. Ррапай
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
6
Caio Gomes
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
2-1-4-1-2
31
Пахолюк
3
Козик
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
75
Третьяков
99
Ррапай
10
Велетень
22
Ковталюк
2
Влэдою
3-2-2-1-2
1
Рудько
44
3
Ермаков
4
3
Кисиль
66
Карлос
8
28
Габелок
95
Мустафаев
77
21
Безбородько
2
Влэдою
81
81
2
Влэдою
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
22
Ковталюк
9
Боливар
9
Боливар
22
Ковталюк
95
Мустафаев
6
6
95
Мустафаев
21
Безбородько
90
Шевцов
90
Шевцов
21
Безбородько
28
Габелок
9
9
28
Габелок
77
11
Попов
11
Попов
77
Остались в запасе
Колос
Черноморец
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Колос - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Новохатный
(Киев)
Стадион:
Колос
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