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Бурирам Юнайтед
Джордже Деспотович
Новости
€ 700 тыс
Джордже Деспотович - новости
Бурирам Юнайтед
4 марта 1992 (34), Лозница
#21 | Нападающий
190 см
Сербия
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Публикации
Деспотович нашел новый клуб в Азии
2025.10.10 18:44
1
Российский клуб готовит предложение для Деспотовича
2025.09.19 15:15
Деспотович сравнил цены в России и Боснии: «Разница – 30-40%»
2025.04.04 23:44
1
Деспотович высказался о Слуцком – в 2023 году он называл тренера «девушкой на 70%»
2025.04.04 21:35
2
Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте»
2025.04.04 20:06
1
Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир
2025.04.04 18:03
1
Деспотович: «Российским игрокам не надо уезжать за границу»
2025.04.04 16:10
Деспотович раскрыл размер самого крупного штрафа за карьеру в РПЛ: «Это много!»
2025.04.04 14:34
Сербский форвард согласился с мнением Кокорина, назвавшего РПЛ говном
2025.04.04 12:12
3
Деспотович назвал российский клуб, который звал его зимой
2025.04.04 01:09
Деспотович выбрал российского футболиста, способного заиграть в топ-клубе Европы
2025.04.03 23:03
Деспотович рассказал, сколько денег тратит в месяц
2025.04.03 21:42
С Деспотовичем рассчитался российский клуб, который он покинул в 2023 году
2025.03.22 14:14
1
«Рубин» уличил Деспотовича во лжи
2023.12.23 22:14
2
Деспотович назвал клуб РПЛ, с которым ведет переговоры
2023.12.23 19:47
2
Экс-игрок «Арсенала» Деспотович пожаловался на тульский клуб в ФИФА
2023.08.30 08:28
2
Тренер «Рубина» прокомментировал оскорбления Деспотовича в адрес Слуцкого
2023.07.04 18:33
1
Деспотович ответил, изменилось ли в Сербии отношение к Путину
2023.07.04 16:54
8
Деспотович рассказал о долгах по зарплате в тульском «Арсенале»
2023.07.04 14:57
«Леонида со мной не разговаривала»: Деспотович раскрыл причину перевода в дубль «Рубина»
2023.07.04 12:59
1
Деспотович хочет получить паспорт РФ: «Быть российским гражданином – большая честь»
2023.07.04 12:47
Деспотович: «Кононов должен с детьми работать – это его уровень»
2023.07.04 11:35
Деспотович: «Слуцкий относится к людям как к животным. Мои чемоданы выбросили на улицу»
2023.07.04 10:53
2
Деспотович объявил об уходе из «Арсенала» и рассказал, где будет играть дальше
2023.07.04 10:12
Деспотович: «Слуцкий – девушка на 70%. Это моя бывшая»
2023.07.04 09:25
3
РФС наказал «Рубин» из-за Деспотовича
2022.09.27 13:47
3
Деспотович – о вылете «Арсенала»: «Не было футбольного фарта»
2022.05.15 13:12
3
Директор «Оренбурга»: «Деспотович и Бегич говорили: «Выходите обратно в РПЛ, мы вернемся»
2022.04.29 12:57
2
«Рубин» выйдет на матч с «Арсеналом» с Ломовицким, Кучаевым, Зуевым; Смольников, Степанов, Деспотович сыграют у туляков
2022.04.24 12:58
Смольников, Гулиев, Деспотович – в основе «Арсенала» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустил Глебова, Байрамяна, Комличенко
2022.04.17 13:13
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