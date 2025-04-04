Деспотович: «Российским игрокам не надо уезжать за границу»

Джордже Деспотович считает, что российским футболистам не обязательно стремиться к продолжению карьеры в Европе.

Сейчас нападающий выступает за «Борац».

В РПЛ он играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».

– А вообще россиянам стоит ехать играть за рубеж?

– Жаль, конечно, что русским клубам запрещено играть в Европе – скорее бы они вернулись. В России есть прекрасные молодые футболисты, но из-за всей этой ситуации они себя показать не могут.

А вот за границу вашим игрокам уезжать не надо. В России есть все, что надо: хорошая зарплата, живешь в своей стране, говоришь на родном языке. Никуда не надо ехать!

– Неожиданно.

– А что, они увидят за границей что-то лучше? Русские должны играть в России – здесь для них сделали все, чтобы они были звездами, жили хорошую, богатую жизнь.

– Разве европейский футбол не сильнее российского?

– Есть, конечно, команды намного сильнее. Но футбол сегодня выравнялся. Мало кому уровень позволит обыграть 3-4 соперников и забить. Сейчас все умеют отдавать пас и бегать.