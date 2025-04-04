Сербский форвард согласился с мнением Кокорина, назвавшего РПЛ говном

Бывший нападающий «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович согласен с тем, что уровень РПЛ снизился.

– Кокорин недавно назвал РПЛ говном, имея в виду, что ее уровень падает.

– С этим могу согласиться. Сейчас в Россию подписывают очень много футболистов, которые до отстранения даже не претендовали бы на РПЛ.

– Смелое заявление!

– Сейчас опять будут говорить, что я ревную из-за того, что не играю в России! Но я играл в РПЛ, когда лига была топовой, когда была жесткая борьба и за чемпионство, и за выживание. За титул и сейчас гонка, знаю – но в мое время было много одинаковых по силе команд.

– Сейчас – другое дело?

– Уровень упал. Футбол в России до и после бана – два разных вида спорта. Сейчас лучшие бомбардиры РПЛ забивают по 15–20 голов за сезон, а 7-8 человек – 12-13 голов. Но я помню сезон, когда Чалов стал лучшим бомбардиром, забив что-то вроде 12 голов [на самом деле 15]. Сейчас столько забивают многие – и это говорит об уровне РПЛ.