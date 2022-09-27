РФС наказал «Рубин» из-за Деспотовича

«Рубину» временно запретили регистрировать новичков, сообщает «СЭ».

Это наказание от РФС за долг перед агентами нападающего Джордже Деспотовича.

Представители футболиста не получили деньги за переход серба из «Оренбурга» в июле 2020 года.