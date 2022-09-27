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    РФС наказал «Рубин» из-за Деспотовича

    «Рубину» временно запретили регистрировать новичков, сообщает «СЭ».

    Это наказание от РФС за долг перед агентами нападающего Джордже Деспотовича.

    Представители футболиста не получили деньги за переход серба из «Оренбурга» в июле 2020 года.

    • В конце января 2022 года «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.
    • Форвард перешел в тульский «Арсенал».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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