РФС наказал «Рубин» из-за Деспотовича

«Рубину» временно запретили регистрировать новичков, сообщает «СЭ».
Это наказание от РФС за долг перед агентами нападающего Джордже Деспотовича.
Представители футболиста не получили деньги за переход серба из «Оренбурга» в июле 2020 года.
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«Рубину» временно запретили регистрировать новичков, сообщает «СЭ».
Это наказание от РФС за долг перед агентами нападающего Джордже Деспотовича.
Представители футболиста не получили деньги за переход серба из «Оренбурга» в июле 2020 года.