Деспотович раскрыл размер самого крупного штрафа за карьеру в РПЛ: «Это много!»

Джордже Деспотович рассказал, на какую сумму его штрафовали в России.

Сейчас нападающий выступает за «Борац».

В РПЛ он играл с 2018 по 2023 год в составе «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».

– Денис Макаров рассказал, что тебя в «Рубине» штрафовать было нельзя.

– Когда я подписывал контракт с «Рубином», там было много пунктов, по которым меня могли бы штрафовать. За все что угодно могли!

Потом мы это исправили, и мне прописали: штрафов не будет. Составить именно такой контракт – моя единственная просьба к «Рубину».

– Самый крупный штраф в карьере?

– Как раз в Казани, до того, как мы переподписали контракт. Опоздал на сборы, и меня оштрафовали примерно на 340 тысяч рублей. Это много!