Главная
Бурирам Юнайтед
Джордже Деспотович
Трансферы
€ 700 тыс
Джордже Деспотович - трансферы
Бурирам Юнайтед
4 марта 1992 (33), Лозница
#21 | Нападающий
190 см
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Борац
Без клуба
Свободный агент
04.09.24 / 01.07.25
Будучность
Борац
Свободный агент
19.01.24 / 04.09.24
Без клуба
Будучность
Свободный агент
04.07.23 / 19.01.24
Арсенал
Без клуба
Свободный агент
02.02.22 / 04.07.23
Рубин
Арсенал
Свободный агент
27.07.20 / 02.02.22
Оренбург
Рубин
Свободный агент
31.08.18 / 27.07.20
Астана
Оренбург
Свободный агент
15.02.17 / 30.06.17
Астана
Тобол
Аренда
08.02.16 / 31.08.18
Црвена Звезда
Астана
Свободный агент
06.07.15 / 31.12.15
Црвена Звезда
Кайрат
Аренда
22.02.15 / 05.07.15
Црвена Звезда
Жетысу
Аренда
