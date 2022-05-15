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  • Деспотович – о вылете «Арсенала»: «Не было футбольного фарта»

Деспотович – о вылете «Арсенала»: «Не было футбольного фарта»

15 мая 2022, 13:12
3

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович связал вылет команды из РПЛ с невезением.

«Не получилось много чего. В первую очередь не везло. Много моментов пропускали. Думаю, что все виноваты в этом. Какого-то футбольного фарта не было в эти полгода, как я считаю. Всe, что били по воротам, залетало нам. И с таким количеством пропущенным голов, конечно, не можешь остаться в РПЛ», – сказал серб.

  • «Арсенал» потерял шансы на выживание после поражения в 29-м туре от «Уфы» (1:2).
  • Команду покинет президент Гурам Аджоев.
  • 3 года назад «Арсенал» играл в квалификации Лиги Европы.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Молодежная газета»
Россия. Премьер-лига Арсенал Деспотович Джордже
Комментарии (3)
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BRO_football
1652610660
Из команды выжили все соки: выкупили всех хороших футболистов, переманили всех хороших специалистов в другие клубы. И в таком виде выкинули в ФНЛ. Давно уже замечаю такую тенденцию, не только с Арсеналом.
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