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Деспотович – о вылете «Арсенала»: «Не было футбольного фарта»

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович связал вылет команды из РПЛ с невезением.

«Не получилось много чего. В первую очередь не везло. Много моментов пропускали. Думаю, что все виноваты в этом. Какого-то футбольного фарта не было в эти полгода, как я считаю. Всe, что били по воротам, залетало нам. И с таким количеством пропущенным голов, конечно, не можешь остаться в РПЛ», – сказал серб.

  • «Арсенал» потерял шансы на выживание после поражения в 29-м туре от «Уфы» (1:2).
  • Команду покинет президент Гурам Аджоев.
  • 3 года назад «Арсенал» играл в квалификации Лиги Европы.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Молодежная газета»

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Сегодня, 13:12
Комментарии5
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    Рейтинг: +15662

    Cleaner 2 часа назад

    Где Деспотович, там НЕТ футбольного фарта...

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    Рейтинг: +32

    Fialet > Cleaner 4 минуты назад

    Да ладно. В сезоне, когда Рубин хорошее место занял, как раз Деспотович забил кучу решающих голов.

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    Рейтинг: +11394

    BRO_football 2 часа назад

    Из команды выжили все соки: выкупили всех хороших футболистов, переманили всех хороших специалистов в другие клубы. И в таком виде выкинули в ФНЛ. Давно уже замечаю такую тенденцию, не только с Арсеналом.

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    Рейтинг: +15662

    Cleaner > BRO_football 2 часа назад

    C'est La Vie.

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    Рейтинг: +873

    С-Пб on-line > BRO_football 1 час назад

    Из города выжили всё что только можно, дороги хоть сделают теперь, а то стыд

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