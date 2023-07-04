«Леонида со мной не разговаривала»: Деспотович раскрыл причину перевода в дубль «Рубина»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович объяснил, почему Леонид Слуцкий перевел его в дубль «Рубина» в 2021 году.

В конце января 2022 года «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.

У него был конфликт со Слуцким.

– Писали, что вы не хотели подписываться с агентом Слуцкого Эмиле. Это правда?

– Да, это одна из причин [моего перевода в дубль]. Этот человек [Эмиле] поговорил со мной до сборов, перед последней игрой [в 2021 году]. Я сказал ему: «Если у тебя будут какие-то предложения, готов работать с тобой».

На следующий день [Эмиле] пришел и сказал: так он работать не может. Только если я с ним подпишусь. Я отказался. Может быть, это повлияло?

После этого на сборах с первого дня Леонида со мною не разговаривала.

– Леонида? Ха-ха. Может, вы так дочку назовете?

– Нет. Как я могу так назвать, если у меня девушка была Леонида?

– Про вашу ссору со Слуцким. Вы ведь тогда даже не здоровались на сборах. Почему вас отправили во вторую команду?

– У них уже был другой нападающий, и нужно было делать бизнес. Не буду говорить, какой. Я услышал только: «У тебя есть полчаса, чтобы уехать».