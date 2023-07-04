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    • «Леонида со мной не разговаривала»: Деспотович раскрыл причину перевода в дубль «Рубина»

    «Леонида со мной не разговаривала»: Деспотович раскрыл причину перевода в дубль «Рубина»

    Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович объяснил, почему Леонид Слуцкий перевел его в дубль «Рубина» в 2021 году.

    • В конце января 2022 года «Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.
    • У него был конфликт со Слуцким.

    – Писали, что вы не хотели подписываться с агентом Слуцкого Эмиле. Это правда?

    Да, это одна из причин [моего перевода в дубль]. Этот человек [Эмиле] поговорил со мной до сборов, перед последней игрой [в 2021 году]. Я сказал ему: «Если у тебя будут какие-то предложения, готов работать с тобой».

    На следующий день [Эмиле] пришел и сказал: так он работать не может. Только если я с ним подпишусь. Я отказался. Может быть, это повлияло?

    После этого на сборах с первого дня Леонида со мною не разговаривала.

    – Леонида? Ха-ха. Может, вы так дочку назовете?

    – Нет. Как я могу так назвать, если у меня девушка была Леонида?

    – Про вашу ссору со Слуцким. Вы ведь тогда даже не здоровались на сборах. Почему вас отправили во вторую команду?

    – У них уже был другой нападающий, и нужно было делать бизнес. Не буду говорить, какой. Я услышал только: «У тебя есть полчаса, чтобы уехать».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20804

      Cleaner 2 часа назад

      Деспотович куку. Нормальный человек такие интервью давать не будет. Потому Слуцкий и отослал его в дубль. Зачем тренеру неадекват в основе?

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      Рейтинг: +21

      OtVinta > Cleaner 11 минут назад

      Учитывая чем сейчас занимается Слуцкий/ онанирует на камеру/ , еще непонятно кто из них неадекват

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