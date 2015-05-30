Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Угу Виейра - статистика

Завершил карьеру
25 июля 1988 (38), Барселуш
#10 | Нападающий
178 см | 73 кг
Португалия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
20
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Торпедо
2 : 0
30.05.2015
Мордовия
1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Торпедо
3 : 1
23.05.2015
Урал
1' - 66'
29, 63'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
2 : 2
17.05.2015
Торпедо
1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0 : 0
10.05.2015
Торпедо
1' - 82'
24'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Торпедо
2 : 2
03.05.2015
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Торпедо
0 : 2
25.04.2015
ЦСКА
1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 0
20.04.2015
Торпедо
70' - 120'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Торпедо
0 : 0
13.04.2015
Ахмат
1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
2 : 0
08.04.2015
Торпедо
1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1 : 3
05.04.2015
Торпедо
1' - 72'
71'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Торпедо
0 : 1
21.03.2015
Спартак
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Торпедо
1 : 1
15.03.2015
Зенит
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
09.03.2015
Торпедо
1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Торпедо
2 : 2
08.12.2014
Уфа
56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 1
03.12.2014
Торпедо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
29.11.2014
Торпедо
65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Торпедо
2 : 1
22.11.2014
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Торпедо
0 : 1
08.11.2014
Локомотив
1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Торпедо
0 : 1
03.11.2014
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Торпедо
0 : 0
25.10.2014
Кубань (ЛФЛ)
1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
1 : 1
20.10.2014
Торпедо
67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
2 : 1
29.09.2014
Торпедо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Торпедо
1 : 3
22.09.2014
Динамо
79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3 : 1
14.09.2014
Торпедо
61' - 90'
88'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+