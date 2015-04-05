Угу Виейра - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Угу Филипе
|Фамилия
|да Кошта Виейра
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселуш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Угу Филипе
|Фамилия
|да Кошта Виейра
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселуш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июля 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|20
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -78'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Мордовия (Саранск)
|23.05.2015
|1' -66'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Урал (Екатеринбург)
|29' 63'
|17.05.2015
|1' -87'
|Краснодар (Краснодар)
|2:2
|Торпедо (Москва)
|10.05.2015
|1' -82'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|24'
|03.05.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Рубин (Казань)
|25.04.2015
|1' -70'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|20.04.2015
|70' -93'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|13.04.2015
|1' -83'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|08.04.2015
|1' -63'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|05.04.2015
|1' -72'
|Арсенал (Тула)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|71'
|21.03.2015
|1' -93'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|15.03.2015
|1' -93'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|09.03.2015
|1' -85'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|08.12.2014
|56' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Уфа (Уфа)
|03.12.2014
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|29.11.2014
|65' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.11.2014
|1' -70'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|03.11.2014
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|25.10.2014
|1' -78'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|20.10.2014
|67' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|22.09.2014
|79' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:3
|Динамо (Москва)
|14.09.2014
|61' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|88'