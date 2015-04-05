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    Угу Виейра - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Угу Филипе
    Фамилия да Кошта Виейра
    Команда Жил Висенте
    Состав Основной
    Родной город Барселуш
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июля 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 20 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -78' Торпедо (Москва) 2:0 Мордовия (Саранск)
    23.05.2015 1' -66' Торпедо (Москва) 3:1 Урал (Екатеринбург)
    29' 63'
    17.05.2015 1' -87' Краснодар (Краснодар) 2:2 Торпедо (Москва)
    10.05.2015 1' -82' Динамо (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    24'
    03.05.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:2 Рубин (Казань)
    25.04.2015 1' -70' Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
    20.04.2015 70' -93' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Торпедо (Москва)
    13.04.2015 1' -83' Торпедо (Москва) 0:0 Ахмат (Грозный)
    08.04.2015 1' -63' Локомотив (Москва) 2:0 Торпедо (Москва)
    05.04.2015 1' -72' Арсенал (Тула) 1:3 Торпедо (Москва)
    71'
    21.03.2015 1' -93' Торпедо (Москва) 0:1 Спартак (Москва)
    15.03.2015 1' -93' Торпедо (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    09.03.2015 1' -85' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Торпедо (Москва)
    08.12.2014 56' -90' Торпедо (Москва) 2:2 Уфа (Уфа)
    03.12.2014 Был в запасе Ахмат (Грозный) 0:1 Торпедо (Москва)
    29.11.2014 65' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Торпедо (Москва)
    22.11.2014 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    08.11.2014 1' -70' Торпедо (Москва) 0:1 Локомотив (Москва)
    03.11.2014 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Арсенал (Тула)
    25.10.2014 1' -78' Торпедо (Москва) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    20.10.2014 67' -90' Уфа (Уфа) 1:1 Торпедо (Москва)
    29.09.2014 Был в запасе Рубин (Казань) 2:1 Торпедо (Москва)
    22.09.2014 79' -90' Торпедо (Москва) 1:3 Динамо (Москва)
    14.09.2014 61' -90' Спартак (Москва) 3:1 Торпедо (Москва)
    88'
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