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Торпедо - Локомотив
Торпедо - Локомотив: обзор матча 08 ноября 2014
Торпедо
08.11.2014, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
60'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Локомотив
Желтая карточка
К. Комбаров
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
С. Давыдов
️️️️
Д. Билялетдинов
86'
85'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
84'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
80'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
78'
Замена
А. Шешуков
️️️️
М. Буссуфа
Замена
А. Салугин
️️️️
У. Виейра
70'
64'
Желтая карточка
М. Буссуфа
Замена
А. Путило
️️️️
Р. Мирзов
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
М. Буссуфа
Желтая карточка
А. Кокошка
37'
25'
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
И. Шевченко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-3-2
30
Жевнов
34
Кацалапов
44
Рыков
3
Кокошка
9
Комбаров
16
Стеванович
20
Стеклов
14
Билялетдинов
99
Шевченко
27
Мирзов
10
Угу Виейра
4-2-3-1
31
Абаев
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
99
Фернандеш
17
Михалик
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Касаев
14
Н'Дойе
27
Мирзов
14
Путило
14
Путило
27
Мирзов
10
Угу Виейра
77
Салугин
77
Салугин
10
Угу Виейра
14
Билялетдинов
10
Давыдов
10
Давыдов
14
Билялетдинов
11
Буссуфа
7
Шешуков
7
Шешуков
11
Буссуфа
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
Торпедо
Локомотив
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Торпедо - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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