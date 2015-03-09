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Амкар-Пермь - Торпедо
Амкар-Пермь - Торпедо: обзор матча 09 марта 2015
Амкар-Пермь
09.03.2015, понедельник, 13:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Торпедо
90'
+3
Желтая карточка
В. Рыков
90'
+3
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Б. Бутко
90'
+1
88'
Желтая карточка
А. Кацалапов
85'
Замена
А. Салугин
️️️️
У. Виейра
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Баланович
83'
Желтая карточка
Р. Арзуманян
79'
78'
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Стеванович
Замена
Б. Идову
️️️️
Я. Гол
76'
70'
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
Замена
М. Батов
️️️️
А. Прудников
65'
Желтая карточка
А. Прудников
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
8
Фегор Огуде
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
18
Александр Коломейцев
(К)
ЛП
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
89
Александр Прудников
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
20
Сергей Зенев
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
4
Никитин
5
Арзуманян
8
Огуде
23
Баланович
5
Гол
32
Йовичич
91
Бутко
18
Коломейцев
89
Прудников
26
Якубко
4-1-3-2
30
Жевнов
9
Комбаров
44
Рыков
3
Кокошка
34
Кацалапов
16
Стеванович
20
Зенев
20
Стеклов
14
Билялетдинов
27
Мирзов
10
Угу Виейра
5
Гол
30
Идову
30
Идову
5
Гол
89
Прудников
17
Батов
17
Батов
89
Прудников
23
Баланович
10
Пикущак
10
Пикущак
23
Баланович
14
Билялетдинов
5
Микуцкис
5
Микуцкис
14
Билялетдинов
16
Стеванович
4
Фомин
4
Фомин
16
Стеванович
10
Угу Виейра
77
Салугин
77
Салугин
10
Угу Виейра
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Торпедо
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
15
Иван Князев
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Амкар-Пермь - Торпедо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Звезда
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