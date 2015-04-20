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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Торпедо
Ростов - Торпедо: обзор матча 20 апреля 2015
Ростов
20.04.2015, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
78'
В. Дьяков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Торпедо
Желтая карточка
С. Азмун
90'
+3
Замена
А. Ребко
️️️️
К. Гуелор Канга
89'
Желтая карточка
Д. Торбинский
87'
Желтая карточка
А. Гацкан
85'
81'
Замена
А. Салугин
️️️️
В. Стеклов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Дьяков
78'
77'
Желтая карточка
В. Рыков
73'
Желтая карточка
А. Кокошка
70'
Замена
У. Виейра
️️️️
А. Смарасон
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Дзюба
60'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Григорьев
54'
39'
Желтая карточка
А. Путило
34'
Желтая карточка
А. Кацалапов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Антон Путило
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Алексей Пугин
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
3-3-3-1
1
Плетикоса
15
Баштуш
0
Дьяков
99
Новосельцев
26
Бордачев
8
Гацкан
2
Калачев
10
Григорьев
6
Торбинский
8
Канга
22
Дзюба
4-1-3-2
30
Жевнов
9
Комбаров
44
Рыков
3
Кокошка
34
Кацалапов
16
Стеванович
17
Пугин
20
Стеклов
14
Путило
4
Смарасон
27
Мирзов
8
Канга
17
Ребко
17
Ребко
8
Канга
22
Дзюба
11
Бухаров
11
Бухаров
22
Дзюба
10
Григорьев
20
Азмун
20
Азмун
10
Григорьев
20
Стеклов
77
Салугин
77
Салугин
20
Стеклов
4
Смарасон
10
Угу Виейра
10
Угу Виейра
4
Смарасон
Остались в запасе
Ростов
Торпедо
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Ростов - Торпедо
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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