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РПЛ 2026/2027
Торпедо - Ростов
Торпедо - Ростов: обзор матча 22 ноября 2014
Торпедо
22.11.2014, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
22'
Д. Стеванович
52'
А. Салугин
90'
Д. Торбинский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Ростов
90'
+3
Желтая карточка
М. Думбия
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Билялетдинов
90'
+3
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Торбинский
Желтая карточка
В. Рыков
89'
79'
Замена
М. Думбия
️️️️
Т. Калачев
Замена
М. Багаев
️️️️
А. Пугин
73'
67'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Путило
️️️️
И. Шевченко
56'
Травма
И. Шевченко
55'
54'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
И. Лоло
ГОЛ! 2:0!
А. Салугин
Пас отдал
И. Шевченко
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стеванович
Пас отдал
Д. Билялетдинов
22'
9'
Желтая карточка
Горо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
2
Тимофей Калачев
ЦП
2
Горо
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-4-1
30
Жевнов
34
Кацалапов
44
Рыков
99
Новосельцев
9
Комбаров
16
Стеванович
17
Пугин
20
Стеклов
14
Билялетдинов
99
Шевченко
77
Салугин
4-2-3-1
1
Плетикоса
5
Лоло
0
Дьяков
15
Баштуш
19
Милич
8
Гацкан
6
Торбинский
2
Горо
2
Калачев
10
Григорьев
7
Полоз
17
Пугин
71
Багаев
71
Багаев
17
Пугин
14
Билялетдинов
4
Фомин
4
Фомин
14
Билялетдинов
99
Шевченко
14
Путило
14
Путило
99
Шевченко
5
Лоло
8
Канга
8
Канга
5
Лоло
2
Калачев
7
Думбия
7
Думбия
2
Калачев
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
Остались в запасе
Торпедо
Ростов
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Торпедо - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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