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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - ЦСКА
Торпедо - ЦСКА: обзор матча 25 апреля 2015
Торпедо
25.04.2015, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
49'
К. Страндберг
69'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - ЦСКА
90'
+1
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Г. Миланов
87'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Муса
Желтая карточка
Т. Микуцкис
83'
Желтая карточка
В. Стеклов
79'
Замена
А. Пугин
️️️️
Д. Билялетдинов
71'
Замена
А. Салугин
️️️️
У. Виейра
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
Б. Натхо
Пас отдал
Р. Еременко
66'
Замена
А. Головин
️️️️
К. Страндберг
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Страндберг
Пас отдал
Б. Натхо
45'
+4
Желтая карточка
И. Акинфеев
Желтая карточка
Д. Стеванович
45'
+4
5'
Желтая карточка
Г. Щенников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
17
Георгий Миланов
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
4
Арнор Смарасон
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-3-2
30
Жевнов
34
Кацалапов
5
Микуцкис
44
Рыков
9
Комбаров
16
Стеванович
20
Стеклов
14
Путило
14
Билялетдинов
27
Мирзов
10
Угу Виейра
4-2-1-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
10
Натхо
19
Вернблум
26
Еременко
7
Муса
17
Миланов
10
Страндберг
14
Билялетдинов
17
Пугин
17
Пугин
14
Билялетдинов
10
Угу Виейра
77
Салугин
77
Салугин
10
Угу Виейра
17
Миланов
22
Ефремов
22
Ефремов
17
Миланов
10
Страндберг
10
Головин
10
Головин
10
Страндберг
7
Муса
8
Панченко
8
Панченко
7
Муса
Остались в запасе
Торпедо
ЦСКА
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
4
Арнор Смарасон
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
4
Арнор Смарасон
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Торпедо - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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