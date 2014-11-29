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Кубань (ЛФЛ) - Торпедо
Кубань (ЛФЛ) - Торпедо: обзор матча 29 ноября 2014
Кубань (ЛФЛ)
29.11.2014, суббота, 20:15
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
34'
И. Бальде
6'
Д. Билялетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Торпедо
87'
Желтая карточка
К. Комбаров
87'
Желтая карточка
С. Фомин
Замена
А. Тлисов
️️️️
В. Кулик
82'
Желтая карточка
В. Кулик
80'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Г. Букур
79'
78'
Замена
С. Фомин
️️️️
Р. Мирзов
Замена
Данило
️️️️
Л. Мельгарехо
67'
65'
Замена
У. Виейра
️️️️
А. Салугин
53'
Желтая карточка
В. Стеклов
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
И. Попов
34'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
А. Салугин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
55
Владислав Кулик
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Георге Букур
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
99
Данило
ЦФ
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
3-2-4-1
31
Беленов
5
Армаш
2
Шандао
38
Ещенко
55
Кулик
77
Каборе
10
Мельгарехо
23
Соснин
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
4-1-3-2
30
Жевнов
9
Комбаров
3
Кокошка
44
Рыков
99
Новосельцев
16
Стеванович
14
Путило
20
Стеклов
14
Билялетдинов
77
Салугин
27
Мирзов
55
Кулик
8
Тлисов
8
Тлисов
55
Кулик
11
Букур
88
Хубулов
88
Хубулов
11
Букур
10
Мельгарехо
99
Данило
99
Данило
10
Мельгарехо
27
Мирзов
4
Фомин
4
Фомин
27
Мирзов
77
Салугин
10
Угу Виейра
10
Угу Виейра
77
Салугин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Торпедо
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Гонсало Буено
АП
31
Сергей Каретник
ПП
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Гонсало Буено
АП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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