Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Торпедо
Динамо - Торпедо: обзор матча 10 мая 2015
Динамо
10.05.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Торпедо
Желтая карточка
К. Самба
87'
84'
Замена
С. Фомин
️️️️
А. Смарасон
82'
Замена
А. Салугин
️️️️
У. Виейра
Замена
А. Юсупов
️️️️
Р. Зобнин
63'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
Ф. Дуглас
️️️️
Б. Ротенберг
46'
Желтая карточка
Б. Ротенберг
45'
24'
Желтая карточка
У. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
20
Сергей Зенев
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
4
Арнор Смарасон
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Габулов
18
Жирков
4
Самба
15
Губочан
28
Ротенберг
21
Ванкер
10
Джуджак
47
Зобнин
28
Вальбуэна
11
Ионов
22
Кураньи
4-1-3-2
30
Жевнов
9
Комбаров
20
Зенев
44
Рыков
17
Тигиев
16
Стеванович
14
Путило
20
Стеклов
4
Смарасон
10
Угу Виейра
27
Мирзов
28
Ротенберг
6
Дуглас
6
Дуглас
28
Ротенберг
47
Зобнин
4
Юсупов
4
Юсупов
47
Зобнин
11
Ионов
9
Кокорин
9
Кокорин
11
Ионов
4
Смарасон
4
Фомин
4
Фомин
4
Смарасон
10
Угу Виейра
77
Салугин
77
Салугин
10
Угу Виейра
Остались в запасе
Динамо
Торпедо
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Динамо - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Торпедо
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
1
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
2
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
10
В «Динамо» прокомментировали будущее защитника, которым интересовалась «Барселона»
13:39
Лещук обрушился с критикой на партнеров по «Динамо»: «Они не профессионалы»
12:55
2
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
1
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
2
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
10
В «Динамо» прокомментировали будущее защитника, которым интересовалась «Барселона»
13:39
Лещук обрушился с критикой на партнеров по «Динамо»: «Они не профессионалы»
12:55
2
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
Вчера, 10:15
5
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+