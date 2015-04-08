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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо: обзор матча 08 апреля 2015
Локомотив
08.04.2015, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
69'
М. Фернандеш
73'
М. Фернандеш (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Торпедо
Желтая карточка
А. Миранчук
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Фернандеш
73'
72'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
70'
Замена
А. Пугин
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандеш
69'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Я. Дюрица
68'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Буссуфа
67'
Травма
Я. Дюрица
66'
63'
Замена
А. Смарасон
️️️️
У. Виейра
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Шкулетич
59'
46'
Замена
А. Кокошка
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
Д. Тарасов
45'
45'
Красная карточка
В. Рыков
Желтая карточка
М. Фернандеш
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Антон Путило
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
20
Сергей Зенев
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
23
Тарасов
99
Фернандеш
11
Касаев
11
Буссуфа
19
Самедов
32
Шкулетич
4-1-4-1
30
Жевнов
9
Комбаров
5
Микуцкис
44
Рыков
5
Франьич
16
Стеванович
20
Зенев
14
Путило
20
Стеклов
14
Билялетдинов
10
Угу Виейра
4
Дюрица
17
Михалик
17
Михалик
4
Дюрица
11
Буссуфа
59
Миранчук
59
Миранчук
11
Буссуфа
32
Шкулетич
10
Павлюченко
10
Павлюченко
32
Шкулетич
20
Зенев
3
Кокошка
3
Кокошка
20
Зенев
14
Билялетдинов
17
Пугин
17
Пугин
14
Билялетдинов
10
Угу Виейра
4
Смарасон
4
Смарасон
10
Угу Виейра
Остались в запасе
Локомотив
Торпедо
22
Илья Лантратов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Локомотив - Торпедо
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 19:45 (прямая)
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