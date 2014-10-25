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Торпедо - Кубань (ЛФЛ)
Торпедо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 25 октября 2014
Торпедо
25.10.2014, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
А. Путило
82'
81'
Замена
Г. Букур
️️️️
Секу
Замена
И. Шевченко
️️️️
У. Виейра
78'
70'
Замена
И. Бальде
️️️️
Данило
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Д. Билялетдинов
66'
65'
Замена
В. Кулик
️️️️
Ш. Каборе
49'
Желтая карточка
М. Рабиу
Замена
И. Франьич
️️️️
И. Новосельцев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
26
Секу
ПП
99
Данило
ЦФ
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-2-3-1
30
Жевнов
99
Новосельцев
44
Рыков
3
Кокошка
34
Кацалапов
16
Стеванович
14
Билялетдинов
20
Стеклов
14
Путило
9
Комбаров
10
Угу Виейра
4-2-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
8
Бугаев
19
Рабиу
77
Каборе
26
Секу
23
Соснин
71
Попов
99
Данило
99
Новосельцев
5
Франьич
5
Франьич
99
Новосельцев
10
Угу Виейра
99
Шевченко
99
Шевченко
10
Угу Виейра
14
Билялетдинов
27
Мирзов
27
Мирзов
14
Билялетдинов
26
Секу
11
Букур
11
Букур
26
Секу
77
Каборе
55
Кулик
55
Кулик
77
Каборе
99
Данило
6
Бальде
6
Бальде
99
Данило
Остались в запасе
Торпедо
Кубань (ЛФЛ)
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Торпедо - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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