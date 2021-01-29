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    Гастон Силва - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Гастон
    Фамилия Силва
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Родной город Салто
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 марта 1994 (29 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 69' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    16.05.2021 7' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    12.05.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    08.05.2021 1' -85' Кадис (Кадис) 2:1 Уэска (Уэска)
    45'
    01.05.2021 90' -90' Уэска (Уэска) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.04.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    22.04.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Уэска (Уэска)
    13.02.2021 1' -16' Севилья (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    06.02.2021 1' -86' Уэска (Уэска) 1:2 Реал (Мадрид)
    53'
    29.01.2021 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Уэска (Уэска)
    23'
    23.01.2021 1' -83' Уэска (Уэска) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    20.01.2021 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Уэска (Уэска)
    11.01.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Бетис (Севилья)
    30.12.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Уэска (Уэска)
    22.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Леванте (Валенсия)
    18.12.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Уэска (Уэска)
    12.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    06.12.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 3:3 Уэска (Уэска)
    28.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Севилья (Севилья)
    07.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    31.10.2020 84' -90' Реал (Мадрид) 4:1 Уэска (Уэска)
    25.10.2020 71' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:1 Уэска (Уэска)
    18.10.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    03.10.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:0 Уэска (Уэска)
    30.09.2020 72' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Атлетико (Мадрид)
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