Статистика по турнирам

Уругвай. Примера 2026 Уругвай. Примера 2025 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015