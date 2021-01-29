Гастон Силва - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Гастон
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салто
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Гастон
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салто
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|69' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|16.05.2021
|7' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.05.2021
|1' -85'
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|45'
|01.05.2021
|90' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|22.04.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|13.02.2021
|1' -16'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|06.02.2021
|1' -86'
|Уэска (Уэска)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|53'
|29.01.2021
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Уэска (Уэска)
|23'
|23.01.2021
|1' -83'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|20.01.2021
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|11.01.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|22.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|18.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|3:3
|Уэска (Уэска)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|31.10.2020
|84' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|25.10.2020
|71' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|30.09.2020
|72' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)