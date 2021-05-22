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Прогресо
Гастон Силва
Статистика
€ 200 тыс
Гастон Силва - статистика
Прогресо
5 марта 1994 (32), Салто
#27 | Защитник
185 см | 74 кг
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Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
0 : 0
22.05.2021
Валенсия
69' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
1 : 0
16.05.2021
Уэска
7' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Уэска
1 : 0
12.05.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2 : 1
08.05.2021
Уэска
1' - 85'
45'
Испания. Примера, 34 тур
Уэска
1 : 0
01.05.2021
Реал Сосьедад
90' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Уэска
0 : 2
25.04.2021
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
2 : 0
22.04.2021
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 0
13.02.2021
Уэска
1' - 16'
Испания. Примера, 22 тур
Уэска
1 : 2
06.02.2021
Реал
1' - 86'
53'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1 : 3
29.01.2021
Уэска
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0 : 0
23.01.2021
Вильярреал
1' - 83'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
20.01.2021
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
0 : 2
11.01.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2 : 1
30.12.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Уэска
1 : 1
22.12.2020
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
2 : 0
18.12.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Уэска
1 : 0
12.12.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
3 : 3
06.12.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0 : 1
28.11.2020
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1 : 1
07.11.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
4 : 1
31.10.2020
Уэска
84' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
25.10.2020
Уэска
71' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Уэска
2 : 2
18.10.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
0 : 0
03.10.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 0
30.09.2020
Атлетико
72' - 90'
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