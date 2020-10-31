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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Уэска
Реал - Уэска: обзор матча 31 октября 2020
Реал
31.10.2020, суббота, 16:00
Испания. Примера, 8 тур
4 : 1
Завершен
Уэска
40'
Э. Азар
45'
К. Бензема
54'
Ф. Вальверде
90'
К. Бензема
75'
Д. Феррейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Уэска
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
90'
88'
Желтая карточка
С. Рамирес
84'
Замена
Г. Силва
️️️️
Луизиньо
79'
Желтая карточка
Д. Сиовас
75'
ГОЛ! 3:1!
Д. Феррейро
Пас отдал
Р. Мир
Замена
Т. Кроос
️️️️
Каземиро
69'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
61'
Замена
Иско
️️️️
Ф. Вальверде
61'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
61'
57'
Замена
Э. Вальдеррама
️️️️
Б. Гарсия
57'
Замена
С. Рамирес
️️️️
К. Нвакали
ГОЛ! 3:0!
Ф. Вальверде
Пас отдал
К. Бензема
54'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Л. Васкес
52'
46'
Замена
Х. Галан
️️️️
Х. Онтиверос
46'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
С. Гомес
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Васкес
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Ф. Вальверде
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Келечи Нвакали
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
40
Серхио Сантос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
93
Рамос
3
Милитао
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
10
Азар
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
3-2-2-2-1
1
Андрес
17
Гомес
22
Сиовас
5
Пулидо
24
Маффео
16
Луизиньо
22
Нвакали
5
Москера
10
Гарсия
10
Онтиверос
17
Мир
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
17
Васкес
23
Менди
23
Менди
17
Васкес
5
Каземиро
8
Кроос
8
Кроос
5
Каземиро
8
Вальверде
22
Иско
22
Иско
8
Вальверде
16
Луизиньо
27
Силва
27
Силва
16
Луизиньо
17
Гомес
7
Феррейро
7
Феррейро
17
Гомес
10
Гарсия
8
Вальдеррама
8
Вальдеррама
10
Гарсия
10
Онтиверос
22
Галан
22
Галан
10
Онтиверос
22
Нвакали
19
Рамирес
19
Рамирес
22
Нвакали
Остались в запасе
Реал
Уэска
40
Серхио Сантос
ЦЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
30
Дани Эскриче
ЦФ
22
Хуан Карлос
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
40
Серхио Сантос
ЦЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
30
Дани Эскриче
ЦФ
22
Хуан Карлос
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Реал - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
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