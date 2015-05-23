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Хорхе Морсильо
Статистика
Хорхе Морсильо - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1986 (40), Валенсия
#33 | Защитник
185 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
13
1
0
3
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 4
23.05.2015
Реал Сосьедад
1' - 90'
64'
17'
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1 : 2
17.05.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
03.05.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1 : 1
30.04.2015
Валенсия
1' - 62'
62'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2 : 0
26.04.2015
Райо Вальекано
14' - 90'
31'
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2015
Райо Вальекано
82' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1 : 0
21.03.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
3 : 1
14.03.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
4 : 2
28.02.2015
Леванте
46' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1 : 0
22.02.2015
Райо Вальекано
46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
15.02.2015
Вильярреал
78' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2 : 0
09.02.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
1 : 2
30.01.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3 : 1
24.01.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
12.01.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
13.12.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0 : 1
07.12.2014
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Альмерия
0 : 1
01.12.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4 : 0
26.10.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2014
Барселона
1' - 59'
37'
59'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
27.09.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
24.09.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4 : 2
21.09.2014
Райо Вальекано
1' - 66'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
2 : 3
14.09.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
2 : 2
31.08.2014
Райо Вальекано
86' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
25.08.2014
Атлетико
Был в запасе
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