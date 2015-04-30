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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Валенсия
Райо Вальекано - Валенсия: обзор матча 30 апреля 2015
Райо Вальекано
30.04.2015, четверг, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
19'
А. Эмбарба
66'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Валенсия
Замена
Х. Акино
️️️️
А. Эмбарба
89'
82'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
М. Фато
80'
77'
Красная карточка
Родриго
74'
Желтая карточка
С. Фегули
69'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Ш. Мустафи
Замена
Куини
️️️️
А. Буэно
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Парехо
Желтая карточка
Тоньо
63'
Красная карточка
Х. Морсильо
62'
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Н. Мартинес
53'
46'
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
ГОЛ! 1:0!
А. Эмбарба
Пас отдал
З. Каштру
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
19
Родриго
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
20
Мику
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Тоньо
22
Мартинес
33
Морсильо
83
Зе Каштру
2
Тито
28
Фато
10
Трасоррас
5
Какута
23
Эмбарба
9
Манушу
19
Буэно
4-3-1-2
25
Алвес
19
Барраган
30
Отаменди
13
Мустафи
14
Гайя
10
Парехо
20
Гомеш
33
Перес
10
Пьятти
21
Негредо
19
Родриго
22
Мартинес
2
Инсуа
2
Инсуа
22
Мартинес
19
Буэно
17
Куини
17
Куини
19
Буэно
23
Эмбарба
20
Акино
20
Акино
23
Эмбарба
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
20
Гомеш
7
Де Пауль
7
Де Пауль
20
Гомеш
13
Мустафи
9
Алькасер
9
Алькасер
13
Мустафи
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
1
Давид Кобеньо
ВР
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
20
Мику
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
20
Мику
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Вальекас
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