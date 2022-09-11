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    Якоб Нильсен - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Якоб
    Фамилия Нильсен
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Родной город Ольборг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1991 (32 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 Был в запасе Оденсе 2:1 Ольборг Дания. Суперлига, 21 тур
    06.03.2023 Был в запасе Ольборг 0:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 Был в запасе Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 13 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    06.03.2023 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    26.02.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    30.10.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 3:2 Ольборг (Ольборг)
    24.10.2022 1' -66' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    66'
    14.10.2022 1' -64' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    10.10.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:0 Ольборг (Ольборг)
    30.09.2022 1' -78' Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    17.09.2022 67' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    11.09.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    04.09.2022 74' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    28.08.2022 72' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    21.08.2022 66' -90' Ольборг (Ольборг) 2:1 Брондбю (Бреннбю)
    14.08.2022 57' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Нордшелланд (Фарум)
    08.08.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    31.07.2022 1' -88' Ольборг (Ольборг) 0:0 Хорсенс (Хорсенс)
    57'
    24.07.2022 1' -73' Ольборг (Ольборг) 1:3 Копенгаген (Копенгаген)
    17.07.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    36'
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