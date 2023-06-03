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Якоб Нильсен
Статистика
Якоб Нильсен - статистика
Завершил карьеру
18 января 1991 (35), Ольборг
#3 | Защитник
179 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ольборг
21
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
0 : 1
03.06.2023
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
2 : 1
29.05.2023
Ольборг
49' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
0 : 2
21.05.2023
Мидтьюлланд
1' - 81'
38'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 1
12.05.2023
Ольборг
57' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
1 : 0
30.04.2023
Люнгбю
76' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
2 : 2
21.04.2023
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Ольборг
2 : 3
10.04.2023
Оденсе
1' - 80'
48'
30'
Дания. Суперлига, 1 тур
Хорсенс
0 : 4
02.04.2023
Ольборг
1' - 62'
Дания. Суперлига, 22 тур
Ольборг
0 : 1
19.03.2023
Рандерс
81' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Оденсе
2 : 1
10.03.2023
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Ольборг
0 : 0
06.03.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
1 : 0
26.02.2023
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
3 : 2
30.10.2022
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Ольборг
1 : 3
24.10.2022
Виборг
1' - 66'
66'
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
0 : 2
14.10.2022
Ольборг
1' - 64'
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
0 : 0
10.10.2022
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Ольборг
1 : 1
30.09.2022
Оденсе
1' - 78'
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
3 : 1
17.09.2022
Ольборг
67' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
1 : 1
11.09.2022
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
0 : 2
04.09.2022
Ольборг
74' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
28.08.2022
Ольборг
72' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
2 : 1
21.08.2022
Брондбю
66' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 0
14.08.2022
Нордшелланд
57' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
3 : 1
08.08.2022
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
0 : 0
31.07.2022
Хорсенс
1' - 88'
57'
Дания. Суперлига, 2 тур
Ольборг
1 : 3
24.07.2022
Копенгаген
1' - 73'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
2 : 1
17.07.2022
Ольборг
1' - 90'
36'
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