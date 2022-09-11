Якоб Нильсен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1991 (32 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1991 (32 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Был в запасе
|Оденсе
|2:1
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 21 тур
|06.03.2023
|Был в запасе
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|06.03.2023
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|24.10.2022
|1' -66'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|66'
|14.10.2022
|1' -64'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|10.10.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|30.09.2022
|1' -78'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|17.09.2022
|67' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|74' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|28.08.2022
|72' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|21.08.2022
|66' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.08.2022
|57' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|08.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|31.07.2022
|1' -88'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|57'
|24.07.2022
|1' -73'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|36'