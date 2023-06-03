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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Силькеборг
Ольборг - Силькеборг: обзор матча 03 июня 2023
Ольборг
03.06.2023, суббота, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
0 : 1
Завершен
Силькеборг
74'
А. Линд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Силькеборг
85'
Замена
Л. Виген
️️️️
М. Бринк
Замена
К. Лудевиг
️️️️
И. Фоссум
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Линд
73'
Пенальти не реализован!
С. Йоргенсен
Замена
Н. Хелениус
️️️️
А. Эмента
66'
64'
Замена
А. Линд
️️️️
Т. Адамсен
Замена
П. Феррейра
️️️️
Л. Прип
57'
46'
Замена
А. Оггесен
️️️️
К. Куск
Желтая карточка
К. Йоргенсен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
11
Оливер Росс
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
13
Лассе Виген
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
4-2-2-2
58
Мантль
6
Крамер
34
Отоа
3
Нильсен
20
Йоргенсен
6
Хойхольт
8
Фоссум
10
Бакиз
18
Прип
25
Андерсен
18
Эмента
4-4-1-1
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
40
Буш
4
Энгель
6
Бринк
19
Клинге
7
Куск
7
Маттссон
8
Йоргенсен
8
Адамсен
8
Фоссум
29
Лудевиг
29
Лудевиг
8
Фоссум
18
Прип
6
Феррейра
6
Феррейра
18
Прип
18
Эмента
9
Хелениус
9
Хелениус
18
Эмента
6
Бринк
13
Виген
13
Виген
6
Бринк
7
Куск
22
Оггесен
22
Оггесен
7
Куск
8
Адамсен
11
Линд
11
Линд
8
Адамсен
Остались в запасе
Ольборг
Силькеборг
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Ольборг - Силькеборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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