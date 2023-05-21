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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Мидтьюлланд
Ольборг - Мидтьюлланд: обзор матча 21 мая 2023
Ольборг
21.05.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
5'
Г. Исаксен
51'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Мидтьюлланд
90'
+1
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
Паулиньо
90'
+1
Замена
В. Андреасен
️️️️
О. Серенсен
83'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Г. Исаксен
Замена
О. Росс
️️️️
И. Фоссум
81'
Замена
Л. Прип
️️️️
Н. Хелениус
81'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
Я. Нильсен
81'
Замена
Д. Гранли
️️️️
Л. Крамер
71'
67'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Ж. Брумадо
67'
Замена
Шарлес
️️️️
А. Симсир
Замена
А. Эмента
️️️️
П. Феррейра
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
Паулиньо
Пас отдал
Г. Исаксен
Желтая карточка
Ю. Бакиз
45'
Желтая карточка
К. Йоргенсен
39'
Желтая карточка
Я. Нильсен
38'
26'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Исаксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Лука Прип
ПВ
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
4-1-2-1-2
58
Мантль
3
Нильсен
6
Крамер
5
Теланнер
20
Йоргенсен
6
Феррейра
6
Хойхольт
8
Фоссум
10
Бакиз
25
Андерсен
9
Хелениус
4-1-3-1-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
18
Жуниньо
3
Гартенманн
29
Паулиньо
32
Мартинес
11
Исаксен
18
Серенсен
8
Гигович
58
Симсир
74
Брумадо
6
Крамер
4
Гранли
4
Гранли
6
Крамер
3
Нильсен
29
Лудевиг
29
Лудевиг
3
Нильсен
9
Хелениус
18
Прип
18
Прип
9
Хелениус
8
Фоссум
11
Росс
11
Росс
8
Фоссум
6
Феррейра
18
Эмента
18
Эмента
6
Феррейра
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
11
Исаксен
17
Тюхосен
17
Тюхосен
11
Исаксен
58
Симсир
35
Шарлес
35
Шарлес
58
Симсир
18
Серенсен
17
Андреасен
17
Андреасен
18
Серенсен
74
Брумадо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
74
Брумадо
Остались в запасе
Ольборг
Мидтьюлланд
12
Тео Сандер
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Ольборг - Мидтьюлланд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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