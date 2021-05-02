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Бобир Давлатов
Статистика
Бобир Давлатов - статистика
Завершил карьеру
1 марта 1996 (30)
#11 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Узбекистан
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2 : 0
02.05.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нефтехимик
2 : 1
28.04.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1 : 1
24.04.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3 : 2
17.04.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2 : 2
11.04.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1 : 1
07.04.2021
Шинник
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1 : 1
28.03.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2 : 0
24.03.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1 : 1
14.03.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0 : 1
10.03.2021
Нефтехимик
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2 : 0
05.12.2020
Томь
1' - 32'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чертаново
1 : 0
29.11.2020
Нефтехимик
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0 : 1
25.11.2020
Нижний Новгород
54' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1 : 0
21.11.2020
Нефтехимик
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1 : 2
15.11.2020
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3 : 1
07.11.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0 : 1
01.11.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5 : 0
28.10.2020
Краснодар-2
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3 : 4
24.10.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
4 : 0
17.10.2020
Нефтехимик
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1 : 2
13.10.2020
Нефтехимик
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
3 : 1
09.10.2020
Факел
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3 : 1
04.10.2020
Нефтехимик
56' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 1
27.09.2020
Крылья Советов
1' - 60'
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