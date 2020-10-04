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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Нефтехимик
Волгарь - Нефтехимик: обзор матча 04 октября 2020
Волгарь
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
3 : 1
Завершен
Нефтехимик
8'
Д. Воробьев
30'
Д. Воробьев
82'
Д. Воробьев
81'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Нефтехимик
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
Д. Ведерников
89'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Сагитов
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Воробьев
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
М. Уридия
Замена
А. Гасилин
️️️️
А. Бутенко
80'
77'
Желтая карточка
Д. Хубаев
77'
Замена
М. Яковлев
️️️️
В. Галиулин
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
А. Мендель
71'
Замена
А. Сагитов
️️️️
В. Сергеев
59'
56'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
Д. Кленкин
55'
Замена
М. Ширяев
️️️️
А. Семенов
54'
Замена
А. Лелюкаев
️️️️
И. Агапов
Желтая карточка
А. Мендель
45'
+1
35'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Котик
ГОЛ! 2:0!
Д. Воробьев
30'
13'
Желтая карточка
Д. Кленкин
ГОЛ! 1:0!
Д. Воробьев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
91
Владимир Осипов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
4-1-2-3
23
Антипин
69
Козлов
4
Локтионов
3
Ведерников
44
Журавлев
8
Мендель
14
Зенин
7
Павлишин
10
Воробьев
14
Сергеев
13
Бутенко
3-5-2
1
Голубев
14
Агапов
37
Потапов
28
Семенов
2
Ситдиков
2
Хубаев
4
Кленкин
10
Петров
21
Галиулин
25
Уридия
9
Котик
3
Ведерников
44
Корнюшин
44
Корнюшин
3
Ведерников
8
Мендель
10
Пугачев
10
Пугачев
8
Мендель
Сагитов
17
Лесников
17
Лесников
Сагитов
13
Бутенко
19
Гасилин
19
Гасилин
13
Бутенко
14
Сергеев
20
Сагитов
20
Сагитов
14
Сергеев
14
Агапов
71
Лелюкаев
71
Лелюкаев
14
Агапов
28
Семенов
12
Ширяев
12
Ширяев
28
Семенов
4
Кленкин
11
Давлатов
11
Давлатов
4
Кленкин
21
Галиулин
18
Яковлев
18
Яковлев
21
Галиулин
9
Котик
7
Юшин
7
Юшин
9
Котик
Остались в запасе
Волгарь
Нефтехимик
21
Алексей Бердников
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
21
Алексей Бердников
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ВР
Остались в запасе
21
Денис Кайков
ЦЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Волгарь - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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