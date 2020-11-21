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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нефтехимик
Енисей - Нефтехимик: обзор матча 21 ноября 2020
Енисей
21.11.2020, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
80'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Нефтехимик
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
90'
85'
Замена
М. Артемчук
️️️️
А. Лелюкаев
84'
Замена
А. Семенов
️️️️
Ф. Первушин
83'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
Д. Хубаев
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Зотов
81'
ГОЛ! 1:0!
Х. Эдуардо Лескано
80'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
Н. Глушков
79'
78'
Замена
А. Юшин
️️️️
П. Шадрин
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Саная
75'
66'
Желтая карточка
В. Галиулин
Замена
А. Ломакин
️️️️
М. Комков
63'
Желтая карточка
В. Цховребов
60'
60'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
Д. Кленкин
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Песиков
57'
55'
Желтая карточка
П. Шадрин
37'
Желтая карточка
М. Канаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Кичин
96
Рукас
15
Цховребов
4
Абрамов
64
Ланин
21
Зотов
10
Комков
19
Глушков
9
Песиков
32
Саная
4-1-4-1
1
Голубев
14
Первушин
12
Ширяев
37
Потапов
71
Лелюкаев
17
Канаев
62
Шадрин
2
Хубаев
4
Кленкин
21
Галиулин
25
Уридия
9
Песиков
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Песиков
19
Глушков
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
19
Глушков
21
Зотов
8
Иванов
8
Иванов
21
Зотов
10
Комков
90
Ломакин
90
Ломакин
10
Комков
32
Саная
23
Лескано
23
Лескано
32
Саная
2
Хубаев
13
Кубышкин
13
Кубышкин
2
Хубаев
4
Кленкин
11
Давлатов
11
Давлатов
4
Кленкин
62
Шадрин
7
Юшин
7
Юшин
62
Шадрин
71
Лелюкаев
69
Артемчук
69
Артемчук
71
Лелюкаев
14
Первушин
28
Семенов
28
Семенов
14
Первушин
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
9
Федор Дворников
ЦФ
27
Александр Галимов
ПВ
27
Тимур Сахаров
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
14
Илья Агапов
ЦЗ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
9
Федор Дворников
ЦФ
27
Александр Галимов
ПВ
27
Тимур Сахаров
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Остались в запасе
14
Илья Агапов
ЦЗ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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