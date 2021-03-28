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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Волгарь
Нефтехимик - Волгарь: обзор матча 28 марта 2021
Нефтехимик
28.03.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
90+1'
Л. Потапов
32'
А. Мендель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Волгарь
ГОЛ! 1:1!
Л. Потапов
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
Желтая карточка
Л. Потапов
90'
88'
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Голубев
88'
Замена
️️️️
Д. Кленкин
80'
Замена
️️️️
А. Лелюкаев
76'
74'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Зенин
70'
Желтая карточка
А. Мендель
70'
Замена
А. Павлишин
️️️️
Д. Полубояринов
61'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Емельянов
57'
Замена
А. Погосов
️️️️
О. Николаев
46'
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Ведерников
43'
Желтая карточка
Д. Ведерников
35'
Желтая карточка
И. Хомуха
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Мендель
Желтая карточка
А. Лелюкаев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Александр Болонин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
4-4-1-1
1
Голубев
14
Первушин
12
Ширяев
37
Потапов
71
Лелюкаев
21
Галиулин
10
Петров
4
Кленкин
2
Хубаев
7
Юшин
25
Уридия
4-1-3-1-1
30
Саганович
22
Хомуха
3
Ведерников
4
Локтионов
44
Журавлев
8
Мендель
14
Зенин
20
Полубояринов
99
Емельянов
11
Николаев
10
Юсупов
11
Николаев
24
Погосов
24
Погосов
11
Николаев
20
Полубояринов
7
Павлишин
7
Павлишин
20
Полубояринов
14
Зенин
13
Бутенко
13
Бутенко
14
Зенин
3
Ведерников
11
Болонин
11
Болонин
3
Ведерников
99
Емельянов
14
Сергеев
14
Сергеев
99
Емельянов
Остались в запасе
Нефтехимик
Волгарь
2
Марат Ситдиков
ЦП
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
16
Роман Денисов
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Михаил Канаев
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
24
Илья Белоус
ЦФ
27
Даниил Горовых
ОП
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
2
Марат Ситдиков
ЦП
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
16
Роман Денисов
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Михаил Канаев
ОП
Остались в запасе
24
Илья Белоус
ЦФ
27
Даниил Горовых
ОП
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Волгарь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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