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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Нефтехимик
Торпедо - Нефтехимик: обзор матча 17 октября 2020
Торпедо
17.10.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
4 : 0
Завершен
Нефтехимик
28'
И. Лебеденко
48'
А. Рязанцев
69'
А. Калмыков
90'
Р. Нетфуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Нефтехимик
ГОЛ! 4:0!
Р. Нетфуллин
90'
85'
Замена
️️️️
М. Уридия
Замена
А. Елисеев
️️️️
Е. Прошкин
82'
Замена
А. Лях
️️️️
Ф. Дворецков
80'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
72'
ГОЛ! 3:0!
А. Калмыков
69'
67'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
М. Ситдиков
56'
Замена
И. Агапов
️️️️
М. Яковлев
ГОЛ! 2:0!
А. Рязанцев
Пас отдал
И. Лебеденко
48'
31'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Лелюкаев
Желтая карточка
И. Лебеденко
30'
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
91
Владимир Осипов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
3-2-3-2
16
Ботнарь
28
Прошкин
16
Шоркин
99
Евдокимов
44
Самсонов
28
Магаль
22
Дворецков
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
90
Калмыков
10
Лебеденко
3-5-1-1
1
Голубев
71
Лелюкаев
37
Потапов
12
Ширяев
2
Хубаев
62
Шадрин
4
Кленкин
10
Петров
21
Галиулин
2
Ситдиков
25
Уридия
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
22
Дворецков
90
Лях
90
Лях
22
Дворецков
28
Прошкин
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Прошкин
Яковлев
14
Агапов
14
Агапов
Яковлев
2
Ситдиков
11
Давлатов
11
Давлатов
2
Ситдиков
71
Лелюкаев
18
Яковлев
18
Яковлев
71
Лелюкаев
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
46
Антон Порутчиков
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
21
Денис Кайков
ЦЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
46
Антон Порутчиков
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Остались в запасе
21
Денис Кайков
ЦЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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