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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Балтика
Нефтехимик - Балтика: обзор матча 28 апреля 2021
Нефтехимик
28.04.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 39 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
35'
Д. Кленкин
66'
Д. Хубаев
45+1'
М. Маркин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Балтика
90'
+3
Желтая карточка
И. Альшин
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Кленкин
87'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Юшин
86'
79'
Замена
С. Джамилов
️️️️
А. Макарчук
Замена
М. Ширяев
️️️️
М. Уридия
77'
69'
Замена
Я. Казаев
️️️️
А. Шаваев
ГОЛ! 2:1!
Д. Хубаев
66'
Замена
В. Галиулин
️️️️
А. Семенов
61'
Желтая карточка
Д. Хубаев
56'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Маркин
ГОЛ! 1:0!
Д. Кленкин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
3-2-3-1-1
18
Исупов
37
Потапов
4
Калачев
44
Калугин
28
Семенов
14
Первушин
2
Хубаев
10
Петров
4
Кленкин
7
Юшин
25
Уридия
4-2-1-2-1
1
Латышонок
8
Дудиев
26
Мещанинов
20
Юрганов
17
Макарчук
56
Демьянов
18
Кашчелан
8
Шаваев
10
Альшин
6
Кузьмин
93
Маркин
7
Юшин
2
Ситдиков
2
Ситдиков
7
Юшин
25
Уридия
12
Ширяев
12
Ширяев
25
Уридия
4
Кленкин
9
Котик
9
Котик
4
Кленкин
28
Семенов
21
Галиулин
21
Галиулин
28
Семенов
17
Макарчук
7
Джамилов
7
Джамилов
17
Макарчук
8
Шаваев
53
Казаев
53
Казаев
8
Шаваев
Остались в запасе
Нефтехимик
Балтика
17
Михаил Канаев
ОП
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
16
Роман Денисов
ОП
69
Максим Артемчук
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Давид Волк
ВР
77
Владислав Лазарев
АП
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
16
Роман Денисов
ОП
69
Максим Артемчук
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
1
Андрей Голубев
ВР
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
77
Владислав Лазарев
АП
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Нефтехимик - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Денис Петров (Астрахань)
Делегат:
Алексей Алексеев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Нефтехимик
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