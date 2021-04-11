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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Торпедо
Нефтехимик - Торпедо: обзор матча 11 апреля 2021
Нефтехимик
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо
39'
Д. Хубаев
81'
Д. Кленкин
62'
Ф. Дворецков
68'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Торпедо
87'
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Каплиенко
ГОЛ! 2:2!
Д. Кленкин
81'
77'
Замена
А. Лях
️️️️
Ф. Дворецков
Замена
А. Котик
️️️️
Р. Денисов
75'
74'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Калмыков
68'
ГОЛ! 1:2!
И. Лебеденко
Замена
И. Петров
️️️️
М. Канаев
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дворецков
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Ж. Скофлек
ГОЛ! 1:0!
Д. Хубаев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Голубев
37
Потапов
12
Ширяев
44
Калугин
14
Первушин
16
Денисов
17
Канаев
2
Хубаев
4
Кленкин
7
Юшин
25
Уридия
4-4-1-1
16
Ботнарь
28
Магаль
16
Шоркин
99
Евдокимов
18
Каплиенко
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
21
Кравчук
22
Дворецков
27
Скофлек
90
Калмыков
16
Денисов
9
Котик
9
Котик
16
Денисов
17
Канаев
10
Петров
10
Петров
17
Канаев
90
Калмыков
18
Кертанов
18
Кертанов
90
Калмыков
18
Каплиенко
69
Козлов
69
Козлов
18
Каплиенко
22
Дворецков
90
Лях
90
Лях
22
Дворецков
27
Скофлек
10
Лебеденко
10
Лебеденко
27
Скофлек
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
4
Илья Калачев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
27
Александр Орехов
ЦП
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
4
Илья Калачев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
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