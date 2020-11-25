Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Нижний Новгород
Нефтехимик - Нижний Новгород: обзор матча 25 ноября 2020
Нефтехимик
25.11.2020, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
71'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Нижний Новгород
90'
Замена
П. Комолов
️️️️
Т. Сулейманов
85'
Замена
А. Попов
️️️️
Н. Калинский
Замена
М. Артемчук
️️️️
А. Лелюкаев
83'
Желтая карточка
А. Лелюкаев
80'
80'
Желтая карточка
К. Маляров
76'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
А. Шарипов
Замена
А. Котик
️️️️
Ф. Первушин
76'
71'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинский
70'
Замена
И. Темников
️️️️
М. Султонов
Замена
А. Юшин
️️️️
И. Петров
67'
58'
Замена
️️️️
И. Горбунов
Желтая карточка
М. Ширяев
57'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
Д. Кленкин
54'
Замена
А. Семенов
️️️️
П. Шадрин
50'
Желтая карточка
П. Шадрин
45'
+3
Желтая карточка
И. Петров
33'
24'
Желтая карточка
И. Горбунов
10'
Желтая карточка
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-1-4-1
1
Голубев
14
Первушин
37
Потапов
12
Ширяев
71
Лелюкаев
17
Канаев
2
Хубаев
4
Кленкин
10
Петров
62
Шадрин
25
Уридия
4-3-2-1
81
Смирнов
7
Маляров
24
Гоцук
5
Шумских
5
Эдиев
73
Шарипов
78
Калинский
41
Сапета
28
Султонов
17
Горбунов
99
Сулейманов
10
Петров
7
Юшин
7
Юшин
10
Петров
14
Первушин
9
Котик
9
Котик
14
Первушин
71
Лелюкаев
69
Артемчук
69
Артемчук
71
Лелюкаев
4
Кленкин
11
Давлатов
11
Давлатов
4
Кленкин
62
Шадрин
28
Семенов
28
Семенов
62
Шадрин
73
Шарипов
22
Каккоев
22
Каккоев
73
Шарипов
28
Султонов
11
Темников
11
Темников
28
Султонов
99
Сулейманов
20
Комолов
20
Комолов
99
Сулейманов
78
Калинский
18
Попов
18
Попов
78
Калинский
Остались в запасе
Нефтехимик
Нижний Новгород
21
Ильдар Алекперов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
21
Ильдар Алекперов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Нефтехимик - Нижний Новгород
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
Новости команд
Все
Нефтехимик
Нижний Новгород
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
81
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+