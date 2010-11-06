Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Щеглов - статистика

Завершил карьеру
26 ноября 1976 (49)
#8 | Полузащитник
176 см | 73 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авангард
30
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Авангард
1 : 5
06.11.2010
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Авангард
1 : 2
03.11.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Авангард
2 : 0
27.10.2010
Салют
1' - 86'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Волгарь
3 : 1
17.10.2010
Авангард
1' - 90'
89'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Ротор
1 : 0
14.10.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Авангард
1 : 1
06.10.2010
Мордовия
80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
0 : 0
22.09.2010
Авангард
1' - 86'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Авангард
1 : 6
14.09.2010
Шинник
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0 : 1
24.08.2010
Урал
1' - 90'
59'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2 : 1
21.08.2010
Иртыш
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
КАМАЗ
2 : 0
13.08.2010
Авангард
67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Волга
3 : 0
10.08.2010
Авангард
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0 : 1
02.08.2010
Химки
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Авангард
1 : 2
30.07.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
09.07.2010
Авангард
1' - 90'
73'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4 : 3
06.07.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Салют
0 : 0
23.06.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1 : 0
15.06.2010
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1 : 3
12.06.2010
Ротор
1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Мордовия
0 : 1
04.06.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1 : 2
21.05.2010
Краснодар
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Шинник
2 : 0
13.05.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Динамо Бр
1 : 0
10.05.2010
Авангард
83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Урал
0 : 0
21.04.2010
Авангард
84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Авангард
2 : 1
10.04.2010
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Авангард
1 : 0
07.04.2010
Волга
83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Химки
3 : 0
31.03.2010
Авангард
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
28.03.2010
Авангард
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+