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Карим Йода
Статистика
Карим Йода - статистика
Завершил карьеру
25 октября 1988 (37), Аннемасс
#11 | Полузащитник
182 см | 73 кг
Франция | Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
17
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2 : 1
15.05.2016
Хетафе
64' - 90'
89'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
08.05.2016
Спортинг
77' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0 : 2
01.05.2016
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 2
24.04.2016
Валенсия
58' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.04.2016
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1 : 5
16.04.2016
Реал
10' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 1
18.03.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
6 : 0
12.03.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 1
05.03.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
02.03.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0 : 1
27.02.2016
Сельта
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3 : 0
19.02.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 1
14.02.2016
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 0
05.02.2016
Хетафе
67' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 1
30.01.2016
Атлетик
57' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
3 : 2
23.01.2016
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
3 : 1
17.01.2016
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
1 : 2
04.01.2016
Хетафе
90' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0 : 0
30.12.2015
Депортиво
85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2 : 2
19.12.2015
Хетафе
60' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1 : 1
11.12.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4 : 1
05.12.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
2 : 0
29.11.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
83' - 90'
90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 2
31.10.2015
Барселона
Был в запасе
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