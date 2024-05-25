Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Татарков - статистика

Завершил карьеру
4 января 1995 (31)
#11 | Нападающий
174 см | 67 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
17
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Динамо К
3 : 1
18.05.2024
Кривбасс
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
13.05.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
3 : 0
28.04.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
20.04.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Рух
1 : 1
13.04.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Кривбасс
1 : 1
08.04.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
0 : 2
30.03.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кривбасс
1 : 0
09.03.2024
Оболонь
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Шахтер
5 : 1
03.03.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
0 : 3
23.02.2024
Кривбасс
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 2
09.12.2023
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
2 : 1
02.12.2023
Александрия
74' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Минай
0 : 1
25.11.2023
Кривбасс
60' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
0 : 2
12.11.2023
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
1 : 1
06.11.2023
Кривбасс
62' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кривбасс
3 : 0
28.10.2023
Днепр-1
1' - 70'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Харьков
1 : 3
20.10.2023
Кривбасс
1' - 90'
3'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Кривбасс
1 : 0
08.10.2023
Черноморец
8' - 85'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
1 : 3
01.10.2023
Рух
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Ворскла
1 : 4
23.09.2023
Кривбасс
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кривбасс
2 : 1
17.09.2023
Верес
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Кривбасс
2 : 0
13.08.2023
ЛНЗ
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
1 : 3
06.08.2023
Кривбасс
58' - 90'
85'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
1 : 0
30.07.2023
Кривбасс
1' - 46'
Главные новости
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
2
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
3
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
9
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
6
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
48
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+