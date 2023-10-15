Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле

Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России

«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»

Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

Украинский клуб потребовал от компании Joma прекратить работу в России

Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

«Если бы не спал, тоже бы дрался до последнего»: Евсеев – о драке «Шинника» и «Миная»

«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле

Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»